Stasera in tv, oggi lunedì 13 dicembre su La 7 «The Aviator»: curiosità e trama del film con Leonardo DiCaprio

Stasera in tv, lunedì 13 dicembre, andrà in onda su La 7 alle 23:20 il film «The Aviator» del 2004. Diciannovesimo lungometraggio diretto dal regista statunitense Martin Scorsese. Tra i protagonisti Gwen Stefani, Leonardo DiCaprio e Cate Blanchett.

La trama

Rimasto orfano a 18 anni, Howard Hughes, interpretato da Leonardo DiCaprio, erede della compagnia petrolifera “Hughes Tool Co.”, si trasferisce a Hollywood per inseguire il suo sogno: girare un kolossal sulla prima guerra mondiale. La pellicola, “Angeli all’inferno”, gli costa una fortuna, ma gli regala l’occasione per trasmettere al mondo la sua folle, quanto documentata, passione per l'aeronautica. Negli anni successivi Hughes continuerà a coltivare con sfarzo le sue ossessioni: gli aerei, il cinema e le donne, conquistando, una dopo l'altra, Jean Harlow, Katharine Hepburn e Ava Gardner. Ma, nonostante il potere, la ricchezza e la fama, l’eccentrico milionario non riuscirà mai a domare la sua malattia, un disturbo ossessivo compulsivo che lo tormenterà per tutta la vita.

Curiosità

La colonna sonora, composta da Howard Shore, è stata registrata dalla Brussels Philharmonic (nel 2004 l'orchestra si chiamava ancora "Flemish Radio Orchestra") e prodotta dalla Universal Classics Group (Umg Recordings). Il film ha avuto vari distributori in tutto il mondo. La pellicola è stata distribuita negli Stati Uniti, Regno Unito e Germania da Miramax Films, e in America Latina, Australia e Stati Uniti da Warner Bros.

Il film è costato 110 milioni di dollari. Una versione di «The Aviator» è uscito il 17 dicembre 2004 per 40 cinema, dove ha incassato 858.021 dollari nel suo weekend di apertura. «The Aviator» ha incassato 102 milioni 610.330 dollari negli Stati Uniti e in Canada e 111 milioni 131.129 dollari all'estero. In totale, il film ha incassato 213 milioni 741.459 dollari complessivamente.

