Stasera in tv lunedì 21 giugno su Rai2, «Hawaii Five-0-Rivalità»: cosa succederà nel nuovo episodio?

Stasera, lunedì 21 giugno, in tv su Rai2 andrà in oda un nuovo episodio di Hawaii Five-0-Rivalità. Tamiko, la ragazza di Adam viene rapita da una gang di filippini e il padre della giovane, cerca di impedire ad Adam di mettersi in mezzo. La squadra indaga su un caso complesso: tre omicidi non collegati tra loro, ma, nel corso delle indagini, si scopre che un collegamento, in effetti, c'è.

La svolta nelle indagini

Le tre vittime una volta erano state sentite come testimoni dalla polizia e tutte avevano dichiarato di non aver visto alcunché. Si erano messe d'accordo? Uno dei tre, ora, ha iniziato a vacillare? La serie televisiva statunitense girata sulle isole del Pacifico ha avuto tra il 2010 e il 2020 un grande successo.

