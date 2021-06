​Stasera in tv su Italia 1 «Shrek 2»: la trama del film

Stasera in tv su Italia 1, ore 21.20, ci sarà Shrek 2. Un film del 2004. Secondo capitolo della fortunata saga dell'orco più buono e simpatico del cinema. Tornati dalla luna di miele, Fiona e Shrek vengono inviatati dai genitori di lei nel regno di Molto Molto Lontano per ricevere la loro benedizione. Ma quando arrivano al palazzo, i due regnanti rimangono sorpresi nel vedere la figlia con le sembianze di un orco e per di più sposata a Shrek. In particolare re Harold non riesce ad accettare questa situazione.

APPROFONDIMENTI CINEMA Le curiosità PROGRAMMI TV Stasera in tv su Rai 3 «Ricordati di me» ROMA Asia Argento e la dipendenza dalla droga VIDEO Video SPOILER Temptation Island 2021, ecco i concorrenti

Shrek e la principessa Fiona sono tornati dal viaggio di nozze e tutto potrebbe andare bene, se non si dovesse andare nel Paese di Molto Molto Lontano a trovare i genitori di lei, che certamente non si aspettano una figlia tanto trasformata. A questo va aggiunto un principe azzurro irritato per essere stato superato da un orco nella sua missione di salvare e trasformare in umana la principessa. L’atavica sfida con i suoceri – che speravano di meglio per la figlia – prende vita in un turbinio di sotterfugi: da una parte Re Harold, Azzurro e la malvagia Fata Madrina che provano a far finire anzitempo il matrimonio tra i due, dall’altro Shrek che con Ciuchino le prova tutte per diventare quello che tutti vogliono da lui, un essere umano.

Curiosità

Il film è dedicato a William Steig, autore della fiaba originale, deceduto durante la produzione della pellicola. Shrek 2 ha conquistato, il 16 dicembre 2004, le pagine della Gazzetta dello Sport, che per l'occasione, per la prima e unica volta nella sua vita editoriale, ha visto le sue pagine stampate su carta verde invece che rosa. Antonio Banderas ha doppiato il Gatto con gli Stivali anche nelle versioni spagnole e latino americane del film.