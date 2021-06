Stasera in tv su Canale 5 «Conta su di me»: trama e cast del film ispirato a una storia vera

Stasera in tv su Canale 5, ore 21.20, il film Conta su di me. Lenny è un trentenne irresponsabile che pensa solo a divertirsi. Le cose cambiano quando suo padre, famoso cardiologo, lo costringe a prendersi cura di uno dei suoi pazienti malati, David, un ragazzo di 15 anni con una grave malformazione al cuore, la cui quotidianità è fatta di cliniche e sale operatorie e il futuro colmo di incertezze. Per rendere meno noioso il suo compito, Lenny decide di far fare a David una lista di desideri semplici e a volte folli, offrendosi di aiutarlo a realizzarli prima che sia troppo tardi. E' così che tra i due nasce un'amicizia intensa e senza freni, vissuta in ogni singolo momento. Marc Rothemund dirige un dramma commovente ispirato a una storia vera.

APPROFONDIMENTI QUARTO GRADO Denise Pipitone, l'ex pm Maria Angioni a Quarto Grado ROMA Asia Argento e la dipendenza dalla droga VIDEO Video

Asia Argento e la dipendenza dalla droga, confessione a “Belve”: «Ne ho provate di ogni tipo»

Trama

Il trentenne Lenny, figlio di un ricco e stimato cardiologo, ha sempre vissuto negli agi senza mai farsi problemi nello spendere il denaro di famiglia. Quando il genitore gli blocca i fondi, Lenny viene obbligato a prendersi cura del giovane David, un adolescente gravemente malato. Nonostante inizialmente sia mosso esclusivamente dal tornaconto personale, il protagonista si affezionerà ben presto al suo nuovo amico e imparerà di più anche su se stesso.

Cast

Nel cast di Conta su di me troviamo: