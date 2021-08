Stasera in tv, giovedì 5 agosto su Rai 4 «The Quest - La prova»: curiosità e trama del film con Jean-Claude Van Damme

Giovedì 5 Agosto 2021, 16:01

Stasera in tv, giovedì 5 agosto, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «The Quest - La prova» del 1996. Primo lungometraggio diretto dall'attore e regista belga Jean-Claude Van Damme. Tra i protagonisti, oltre allo stesso Van Damme, Roger Moore e James Remar. «The Quest» è uscito negli Stati Uniti il 26 aprile 1996.

La trama

Il giovane Chris DuBois, interpretato da Jean-Claude Van Damme, è un ladruncolo da quattro soldi, ma dal cuore tenero, che tira a campare nelle strade di New York insieme ad una banda di ragazzini cui fa quasi da padre. In seguito ad una serie di circostanze, il giovane finisce per essere venduto dal cinico pirata Lord Dobbs a Kaho, una sorta di impresario e contrabbandiere di armi che gestisce un campo di kick-boxing sull'isola di Muay Thai, dove Chris affinerà le tecniche di combattimento. Grazie a questa capacità il giovane ha la possibilità di partecipare al Grang-Gheng, una competizione di arti marziali ad invito tra i sedici migliori combattenti del pianeta che si svolge in Cina nella Città Perduta, con in palio un Drago d'oro massiccio.

Curiosità

Il film ha esordito molto bene e ha guadagnato 7 milioni di dollari nel suo primo fine settimana negli Stati Uniti. È sceso al terzo posto nella settimana dal successivo 6 maggio. Complessivamente ha incassato 21,6 milioni di dollari al botteghino americano e 35,8 milioni di dollari a livello internazionale, per un totale complessivo di 57,4 milioni.

