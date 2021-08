Il pranzo è servito, arriva in diretta una telefonata inaspettata: «Sono io...». Insinna senza parole

Giovedì 5 Agosto 2021, 07:12 - Ultimo aggiornamento: 07:16

Il pranzo è servito, arriva in diretta una telefonata inaspettata: «Sono io...». Flavio Insinna senza parole. Oggi alle 14 è andato in onda, come ogni giorno, il reboot dello storico programma condotto da Corrado. A spuntarla, ancora una volta il campione Francesco. Ma è durante il gioco telefonico che avviene qualcosa di inaspettato.

Come ogni giorno, arriva la telefonata di uno spettatore per cimentarsi con il quiz a premi. Oggi però la chiamata spiazza Insinna: «Sono Albertina, la figlia cresciutella di Einstein». Il conduttore resta senza parole, poi chiede: «Non ho capito chi sei? Una scienziata?». Ma la signora Albertina ribadisce: «Sono la figlia cresciutella di Einstein, Albertina». Insinna resta basito, Ginevra spiega la battuta: «La figlia di Einstein perché si chiama Albertina...». Immediati i commenti dei fan su Twitter: «La signora ha fatto la battuta sulla pubblicità del supermercato sponsor del programma». E ancora: «Spiritosa...». Risate social.