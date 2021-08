Galli ride durante lo scontro in tv con Cacciari sullo stato di emergenza: ira del web

Giovedì 5 Agosto 2021, 10:48

Scontro in tv tra Massimo Cacciari e l'infettivologo Massimo Galli. Il tema è «Quelli che vedono il Green pass come una dittatura» e il filosofo veneziano, alla trasmissione Zona Bianca su Rete 4, inizia a dire: «C'è un'involuzione della nostra democrazia. Non c'è un pericolo totalitario. Ma l'Italia non può andare avanti a colpi di stato d'emergenza». Mentre Cacciari pronuncia queste parole, Massimo Galli, inquadrato dalle telecamere, inizia a ridere.

Le reazioni social

Sul web le reazioni al sorriso d'infettivologo sono diverse. «Galli che ride, con aria di sufficienza, mentre parla #Cacciari, è qualcosa di abominevole. L’ignoranza ha diversi volti, uno è quello della categoria dei medici spocchiosi». E ancora: «Intanto il Galli se la ride. Che tristezza di persona».