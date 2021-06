Stasera in tv su Rai3 martedì 22 giugno, «I casi della giovane Miss Fisher»: trama e curiosità sull'episodio

Stasera in tv andrà in onda su Rai3 un nuovo episodio de “I casi della giovane Miss Fisher”. Durante uno spettacolo televisivo muoiono due giovani, Duane e Gidget. Nel corso delle indagini, con l'aiuto del Detective James Steed, si scoprirà che molti dei personaggi coinvolti hanno interessanti segreti e vecchi rancori, comprese le vittime. La chiave per sbrogliare questa matassa sarà il passato di Violetta e le sue origini italiane.

La serie

“I casi della giovane Miss Fisher” è una serie televisiva australiana arrivata recentemente in Italia e basata sui romanzi di Kerry Greenwood. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione, pubblicata a partire dal 7 giugno 2021 sul servizio streaming statunitense Acorn TV. La serie è ambientata a Melbourne, negli anni '60, e vede l'affascinante nobildonna Peregrine Fisher arriva a sconvolgere la vita della città e a collaborare con la polizia locale, come detective privata, alle indagini su misteriosi omicidi. Aiutata da Birdie Birnside, amica della zia e iscritta al “Club delle Avventuriere”.

