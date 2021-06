Stasera in tv su Rai 2 «Il dolce suono del tradimento»: trama del film e cast

Stasera in tv, ore 21.05, su Rai 2 ci sarà Il dolce suono del tradimento. Un film del 2019 della durata di 92 minuti. Al centro della trama, la bella violinista Danielle che sembra finalmente aver trovato il fidanzato dei suoi sogni: non sa però che il suo James è già sposato con una donna psicopatica, vendicativa e con la sinistra tendenza a far fuori le amanti del marito.

Trama

Danielle Turner è una violinista di successo, come ultima tappa del suo tour torna nella sua città natale dove proverà a ricostruire il rapporto con la sorella Heidi. Danielle ha una relazione con James carismatico e affascinante direttore d’orchestra che non sa essere però sposato con una donna instabile e decisa a vendicarsi. La situazione si complica quando per far pace con la sorella la invita al concerto e le presta il braccialetto che le ha dato James. Peccato che proprio James abbia contattato su un app di appuntamenti Heidi. Tornato a casa dalla moglie Victoria, dopo una notte di passione, la donna scopre le carte del divorzio e soprattutto un messaggio di Heidi nell’app di appuntamenti. La situazione precipita naturalmente al concerto tra incomprensioni e una moglie instabile e senza il controllo delle medicine.

Cast

La protagonista del film nei panni della violinista Danielle è l’attrice svedese Helena Mattsson (Il mondo dei replicanti, La truffa perfetta, Iron Man 2) mentre l’antagonista del film, la crudele Victoria Montero-Hart, ha il volto della canadese Gina Holden (Saw 3D – Il capitolo finale, I Fantastici Quattro, Aliens vs. Predator 2). Il bel direttore d’orchestra James Hart è Max Ryan, la sorella della protagonista Heidi Turner è Danielle C. Ryan. Nel cast del film Il dolce suono del tradimento compaiono anche: Tim Fields (nel ruolo di Ray McMillan), Cameron Radice (Matthew Valence), Tyler Clark (Jessica Ashley), Klea Scott (ufficiale Carter). La regista è Tara Cowell-Plain (Braven – Il coraggioso, Hunt to kill).