Sapiens, stasera in tv su Rai 3: come gli eventi naturali hanno condizionato la nostra storia

Stasera su Sapiens, il programma di Rai3 condotto da Mario Tozzi, si approfondirà la questione delle frane in Italia: il terzo appuntamento sarà intitolato “Fuori dal Fango” e si concentrerà sul pericolo di frane e alluvioni, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Gli uomini hanno sempre scelto luoghi dove vivere consapevoli dei rischi legati alla presenza di elementi naturali che, a causa della loro continua evoluzione, possono produrre fenomeni pericolosi. Ma in tempi più recenti l'urbanizzazione ha portato l'uomo a spingersi oltre i limiti prestabiliti arrivando a indurre alcuni fenomeni molto pericolosi.

APPROFONDIMENTI MONDO Terremoto India, forte scossa di magnitudo 6: «Crolli e tanta paura... UMBRIA «Terremoto, l'Eugubino soprauna faglia da settimo... UMBRIA PAY Gubbio, terremoto nel giorno dei Ceri UMBRIA Terremoto Umbria, Ingv: «Magnitudo 4.0». Epicentro a...

Mario Tozzi partendo da eventi storici come le colate di fango che hanno sepolto Ercolano nel 79 d.C andrà ad Amalfi, soggetta a recenti crolli, e arriverà a Genova per trovare le cause che hanno condizionato la vita nella città ligure nell'ultimo secolo.

Ultimo aggiornamento: 09:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA