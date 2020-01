Sanremo 2020, poker di donne. Amadeus: «Sarà un Festival mai visto prima»

«Sarà un Festival mai visto prima». Sanremo 2020 sta per iniziare e Amadeus promette un evento straordinario, mettendo in campo un poker di donne. Antonella Clerici, Diletta Leotta, Emma D'Aquino, Laura Chimenti e Francesca Sofia Novello sono le conduttrici che saranno al 70esimo Festival, presenti oggi alla conferenza stampa di presentazione.

Emozionato Amadeus: «Presentare Sanremo è tutto ciò che sogna uno che fa questo mestiere. Non l'avrei mai immaginato. Ho subito pensato di voler fare un Festival che potesse stupire. Mai adagiandomi sulle 69 edizioni precedenti. Volevo fare un Sanremo che guarda al futuro. L'intera città deve pulsare durante le 5 giornate.

Ci saranno tante donne che raccontano storie diverse, che hanno ruoli ed età diverse. Ho invitato amiche, persone che stimo, che mi incuriosiscono.



GLI OSPITI Fiorello è la prima persona che mi ha chiamato: «Ti ricordi cosa ci siamo promessi 35 anni fa? - gli ho detto - Se un giorno dovessi fare Sanremo tu devi essere con me. Ed è la prima cosa che ho fatto. Ho già prenotato la camera davanti a me. Lui si sveglia alle 6 io dormirei un paio d'ore di più. Così come Tiziano Ferro, lo volevo come ospite ma volevo che fosse tutte le sere con me. E Benigni, io sono un suo fan».

