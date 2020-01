Sanremo 2020, i look delle donne alla conferenza stampa (in attesa di vederle sul palco)

Sanremo 2020 ancora non è iniziato, ma è già gara al look più bello. Sin dalla conferenza stampa della presentazione del 70esimo Festival della canzone, che quest'anno sarà presentato da Amadeus, le donne che sfileranno sul palco (ben 10) si sono messe alla prova sfoggiando stili completamente diversi.

La signora della Rai Antonella Clerici ha optato per un look casual total jeans: pantaloni a zampa e blazer in denim. Diletta Leotta invece ha indossato un tailleur sui toni naturali, firmato Etro, con décolleté abbinate.

Mentre la modella Francesca Novello, sexy fidanzata di Valentino Rossi, ha scelto un minidress bianco Alberta Ferretti con stivali scamosciati coordinati al capotto che mette in risalto il fisico.

Sanremo 2020, Amadeus: «Leotta, Bellucci e Rodriguez: ecco le mie 10 prime donne»

Sanremo 2020, i Pooh rifiutano di tornare all'Ariston: «Abbiamo preso strade diverse»

Super chic le signore del Tg1. Emma D'Aquino in Salvatore Ferragamo ha optato per una lunga giacca in pelle su abito fantasia, con décolleté abbinate. Elegantissima Laura Chimenti che ha scelto un abito bianco da abbinare al sempreverde cappotto color cammello di Federica Tosi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA