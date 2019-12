Sanremo 2020, il festival condotto da Amadeus

Sanremo 2020, il settantesimo Festival di Sanremo, si svolgerà come da tradizione al Teatro Ariston di Sanremo dal 4 all'8 febbraio 2020 e sarà condotto da Amadeus, che sarà anche il direttore artistico. Tale edizione vedrà il ripristino della sezione Nuove Proposte (che era stata eliminata nell'edizione precedente). La regia sarà curata da Stefano Vicario (che ha diretto le edizioni del 2004, 2005, 2009 e 2012), mentre la scenografia sarà curata da Gaetano Castelli, storico scenografo del festival, la cui assenza durava dal 2012.



Il vincitore della sezione Campioni del Festival rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2020, che si terrà a Rotterdam, nei Paesi Bassi. A differenza delle edizioni precedenti, gli artisti devono comunicare in anticipo ed entro la data della prima serata l'accettazione alla partecipazione all'Eurovision Song Contest, in caso contrario la Rai si riserva di scegliere il partecipante all'Eurovision in base a propri criteri.





