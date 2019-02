Sanremo 2019, Enrico Nigiotti vince il premio Lunezia

Il Premio Lunezia per Sanremo va a Enrico Nigiotti per il testo “Nonno Hollywood”, una stesura e un contenuto di indubbia potenzialità per l’arte-canzone – afferma il Patron De Martino – a cui fa seguito la motivazione del critico musicale Dario Salvatori (membro Commissione Premio Lunezia): “Enrico Nigiotti approda al Festival di Sanremo con un curriculum autoriale di grande prestigio, “Nonno Hollywood” è un racconto originale, descrittivo e suggestivo, sicuramente efficace anche nel risultato “musical-letterario”. Sui 24 giovani in gara a Dicembre, Loredana D'Anghera (Dir. Artistico Lunezia Nuove Proposte) indica il brano “Niwrad” di Saita e dichiara: “Il sound musical-letterario di Saita è un piacevole salto nel passato, la voce, la melodia e alcuni frammenti musicali, così come i suoni utilizzati nell'arrangiamento, sono un mix equilibrato di stili e momenti deja-vu (in questo caso decisamente apprezzabili). Un’alchimia testo e musica interessante e credibile, che ha motivato la scelta del Premio Lunezia”.

Secondo quanto confermato dal Patron Stefano De Martino, la XXIV edizione del Premio Lunezia (Festival della Luna), si svolgerà su più date a Luglio (Aulla – MS -) e a fine Agosto (La Spezia). Nelle recenti edizioni il Premio Lunezia è stato sostenuto dal Ministero della Cultura, Regione Toscana, Regione Liguria e Siae. La manifestazione gode inoltre della collaborazione di Radio Rai e di servizi Rai Tv in tema di rubriche e notiziari. L’11 Febbraio si riapriranno le iscrizioni alla Sezione Nuove Proposte del Premio Lunezia

