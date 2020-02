Enrico Nigiotti, da Sanremo all'Ep “Nigio” che esce domani

Ultimo aggiornamento: 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da domani è disponibile nei negozi tradizionali e su tutte le piattaforme digitali(Sony Music Italy), il nuovo album di inediti del cantautore. Prodotto e arrangiato da Paolo Valli e Celso Valli, Nigio si compone di 7 brani inediti (più l’ultima hit estiva Notturna) scritti e composti dallo stesso Enrico Nigiotti. Tracce intense che si caratterizzano per un sound forte ricco di assoli di chitarra scandito dal ritmo della batteria. Un album intimo, colloquiale e diretto che parla di “vita camminata”, di momenti vissuti fuori casa, tra la gente, per strada (da qui appunto il titolo dell’album Nigio, soprannome del cantautore). Oltre al brano presentato al 70mo Festival di Sanremo Baciami Adesso, il disco contiene anche l’inedito L’Ora Dei Tramonti impreziosito da alcuni versi scritti dal cantautore toscano e recitati da Giorgio Panariello.LEGGI ANCHE....> Sanremo 2020, Diodato vince il Festival: «Avevo paura del mondo, questo premio lo dedico al bimbo che ero» «’Nigio è il mio soprannome, da sempre tutti mi chiamano così a Livorno e non solo -dice Nigiotti- Ho scelto questo titolo per un album molto intimo in cui parlo di me, racconto quello che sta accadendo nella mia vita, un ritratto personale ma attraverso il quale in realtà chiunque può rivedersi».