Amici 22, le anticipazioni di domenica 18 dicembre: ospiti, sfide ed eliminazioni

Quattordicesima puntata di Amici 22. Domenica 18 dicembre alle 14.00 su Canale 5 torna l'appuntamento con gli allievi e professori della scuola di Maria De Filippi ma in rete circolano già le anticipazioni.

Ieri martedì 13 dicembre ci sono state le registrazioni della puntata che andrà in onda domenica e che sarà l'ultima puntata per il 2022. Nello scorso appuntamento settimanale è stata eliminata Ludovica, la ballerinadella squadra di Emanuel Lo.

Amici 22, le anticipazioni di domenica 18 dicembre

Mentre Rita e Niveo durante il daytime hanno rivelato i loro timori. I due fidanzati si sono abbracciati e si sono consolati a vicenda dato che, rispettivamente, nella Classifica Complessiva di Canto e nella Classifica Complessiva di Ballo occupano gli ultimi posti.

Quella di domenica è una puntata molto attesa dai telespettatori perché sono diversi gli allievi che sono stati messi in discussione dai professorit. Niveo, quello piu' a rischio perché secondo Rudy Zerbi il cantante non merita di stare nela scuola di Amici.

Nessun eliminato

Ma nonostante gli avvertimenti che sono stati fatti ai ragazzi, Niveo e Rita, primi tra tutti, finiti rispettivamente nel mirino di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, questa settimana non c'è stata nessuna nuova eliminazione. Continua così per tutti il sogni di poter accedere alla finale del talent. Nonostante Rudy avesse chiesto l'eliminazione immediata di Niveo a causa del suo scarso rendimento, il prof. ha deciso di "graziarlo" e non farlo uscire dalla scuola di Maria De Filippi.

il raggio di sole + luminoso del mondo che dedica "sei bellissima" della bertè a sua sorella, come sempre si porta il cuore sul palco <3 #amicispoiler pic.twitter.com/kiWul9cGQT — valeria ☾ (@smarginandomi) December 13, 2022

Gli ospiti

Non mancheranno neanche in questo 14esimo appuntamento gli ospiti: le anticipazioni di Amici 2022 rivelano che in studio ci sono stati Enrico Nigiotti, Annalisa, Stash e Fabrizio Mionetti. Per quanto riguarda la prova Tim di questa settimana, ancora una volta, è stata vinta dal ballerino Mattia Zenzola.