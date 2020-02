Amici 19, Enrico Nigiotti rivede Elena e lei piange in tv: Maria De Filippi non si trattiene

Amici 19, emozione e lacrime tra Enrico Nigiotti e Elena D'Amario. Maria De Filippi oggi ospitato Enrico Nigiotti , reduce dall'esperienza di Sanremo 2020, e ha voluto che fosse proprio Elena D’Amario ad annunciarne l’uscita del CD Nigio. Lei ha pianto e la De Filippi scherzando le ha detto: «Ma sei scema? Sono passati dieci anni...».

Applausi ed emozione in studio, nessuno avrebbe mai immaginato che lei avrebbe tirato fuori anche qualche lacrima: emozione vera e fan commossi. Elena ed Enrico sono stati fidanzati ad Amici 2010 e lui si eliminò dalla gara proprio per favorire il percorso di lei con cui era finito al televoto.



Maria De Filippi all’inizio ha scherzato con Enrico NIgiotti ricordando l’abbandono della gara per Elena D'Amario e soprattutto sottolineando che “all’epoca la testa non era esattamente quella di adesso”.

Poi Maria De Filippi si è soffermata sui miglioramenti fatti nel corso degli anni e sul fatto che adesso “scrive davvero bene” ma è quello che è successo dopo che nessuno si aspettava: Elena infatti è entrata in studio per annunciare l’uscita dell’album Nigio e si è commossa fino a piangere nel ricordare quello che hanno passato assieme. “È stato il mio primo fidanzato – queste le parole della D’Amario – Il primo amore non si scorda mai”. E giù applausi convinti del pubblico di Amici 19.

