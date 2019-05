​Sandra Milo, debito da 800 mila euro: «Ma adesso sono rinata, avevo pensato di uccidermi»

"Da oggi sono rinata. Finalmente mi hanno tolto il blocco su quello che guadagno. Da oggi rinasco, sono di nuovo una lavoratrice che percepisce i suoi guadagni e sarò in grado di pagare le rate che stabilirà il fisco". Lo ha detto Sandra Milo in un'intervista rilasciata ad Eleonora Daniele nel corso della puntata odierna di Storie Italiane su Rai1.

Sandra Milo, nelle scorse settimane, aveva raccontato di vivere in forti difficoltà economiche a causa di un debito di circa 800 mila euro con il fisco che aveva comportato il pignoramento dei suoi conti bancari. Tra le lacrime la Milo ha spiegato: "Voglio pagare le tasse. Mi sento anche bene con la coscienza. È stato terribile. Ci sono stati tanti mesi in cui ho vissuto con la paura, ho pensato anche di uccidermi... però poi lassù qualcuno mi ama e io sono una donna che non si arrende facilmente. Ho incontrato degli amici. Un sacco di gente che mi voleva bene, mi fermava per strada e mi batteva una mano sulla spalla: questo è amore, comprensione, essere tutti uniti negli stessi problemi. Dobbiamo insieme lottare, non solo per me ma anche per tanta gente che non ha la mia visibilità".

