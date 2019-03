© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quarta giornata del Montecarlo Film Festival de la Comédie, la rassegna dedicata alla commedia ideata e diretta da Ezio Greggio, che si concluderà sabato 9 marzo al Grimaldi Forum con la cerimonia di premiazione. Tanti i film in concorso e fuori concorso provenienti da tutto il mondo che saranno valutati dal presidente di giuria, il pluripremiato Emir Kusturica, e dai giurati, Edoardo Leo e Mathilda May.Appuntamento oggi con l’attesissimo omaggio a Sandra Milo, icona del cinema italiano e musa di Federico Fellini, che vedrà la proiezione del docufilm “Salvatrice” diretto da Giorgia Wurth. Un viaggio appassionato tra successi, amori e sconfitte. Il ritratto di una donna che tutti credono di conoscere ma in pochi hanno capito davvero: Salvatrice Elena Greco, in arte Sandra Milo.Da non perdere domani alle 16:30 la masterclass comedy “La commedia di ieri vs la commedia di oggi” che vedrà protagonistioltre alla giuria del Festival. La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronage di S.A.S. Principe Albert II de Monaco e dell’Ambasciata d’Italia ed è realizzata in collaborazione con EFG Private Bank. Radio Monte Carlo è media partner del Festival.