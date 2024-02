Verissimo, gli ospiti di oggi (domenica 25 febbraio): da Iacchetti che ricorda Costanzo alla figlia di Sandra Milo

Nuovo appuntamento oggi, domenica 25 febbraio, con Verissimo. A partire dalle 16.30 su Canale 5, la padrona di casa Silvia Toffanin aprirà le porte del suo salotto per interviste di coppia, confessioni a cuore aperto e rivelazioni inedite. Moltissimi gli ospiti di oggi. Dalle Lorella Cuccarini alla figlia di Sandra Milo, vediamo le anticipazioni sugli ospiti del weekend.

Verissimo gli ospiti di oggi

Ad un anno dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, Verissimo ricorda il grande uomo e giornalista con Enzo Iacchetti, che proprio grazie a lui iniziò a farsi conoscere in televisione. Reduce dal successo di Sanremo, sarà a Verissimo, per parlare di questo momento magico, la super insegnante di canto di Amici Lorella Cuccarini. In studio, il periodo difficile che sta vivendo Ilona Staller e intervista di famiglia, piena di sorprese, per Gianni Sperti e sua sorella Cinzia. Infine, per raccontare la sua adorata mamma Sandra Milo, venuta a mancare a fine gennaio, sarà in studio la figlia Azzurra De Lollis.