Sandra Milo, chi è l'ultimo fidanzato Alessandro Rorato: l'imprenditore veneto aveva 37 anni in meno dell'attrice

L'ultimo amore di Sandra Milo si chiama Alessandro Rorato. L'attrice, dopo quattro matrimoni e tre figli, quattro anni fa ha avuto una relazione con il ristoratore trevigiano, di 37 anni più giovane. All'epoca Sandra Milo, l'attrice scomparsa lunedì a Roma a 90 anni, di anni ne aveva 86. Lui 49, e tanto bastò a far gridare al "baby fidanzato", nonostante la non proprio tenera età di Rorato. Una relazione, ad ogni modo, che non ha potuto che scatenare la curiosità del gossip.

Chi è Alessandro Rorato

Sandra Milo, ricorda Il Corriere della Sera, ammirava il fatto che Rorato fosse «un gran lavoratore», mentre lui era affascinato dalla sua freschezza e dalla sua dedizione alla libertà.

La loro differenza di età, quasi 40 anni, ma non ha impedito a questa coppia di esplorare i confini dell'amore. Insieme hanno affrontato il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, sebbene lei l'abbia fatto con l'allure della diva e lui restando al suo fianco da accompagnatore.

Perché la loro storia è finita

Per Alessandro Rorato, sembrava che la loro relazione stesse evolvendo in qualcosa di più profondo. Le aveva persino regalato un anello, simbolo del suo «cuore grande». Tuttavia, col passare del tempo, la relazione si è raffreddata a causa della distanza tra loro e, forse, a causa dei consigli dei figli di Sandra Milo o delle paure personali di entrambi. L'attrice, simbolo di un erotismo autentico e vicino alla gente, ha scelto di non rendere Rorato il centro della sua vita, diversamente da quanto accaduto a molte celebrità con partner più giovani. Invece, la loro relazione è rimasta un'amicizia, alimentando solo occasionalmente le colonne dei tabloid e le cronache sociali. Dal suo canto, Alessandro Rorato ha scelto la via del silenzio nel giorno della morte di Sandra Milo, raccomandandosi persino con la famiglia di non diffondere il suo numero di telefono.