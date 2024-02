Ciro De Lollis a Verissimo, chi è il figlio di Sandra Milo? Età, malattia, vita privata, lo scherzo telefonico e il dolore per la morte della mamma

Sandra Milo è morta il 29 gennaio 2024 all'età di 90 anni. Sandrocchia come la chiamava Fellini, per il quale è stata una musa, si è spenta nella sua abitazione a Roma. «È successo da un momento all’altro, siamo andati per fare visite di tutt’altro genere per problemi all’anca che aveva ed è uscita fuori questa cosa anche se lei non ha mai fumato in vita sua». Ciro De Lollis nel giorno dei funerali di Sandra Milo si è concesso ai microfoni dei giornalisti per un ultimo ricordo della madre.

Verissimo, gli ospiti del weekend: Ciro ricorda mamma Sandra Milo, Matteo Renzo, Pietro Orlandi e Asia Argento con la sorella Fiore

Pur non entrando nel dettaglio delle cause che hanno portato al decesso dell’attrice, De Lollis lascia intuire qualcosa, e prosegue: «Da lì sono stati tre mesi di calvario, sempre peggio, fino all’ultimo e meno male che non l’ho fatta ricoverare il giorno prima, che si era liberato un posto. La mattina dopo è morta mentre le stringevo la mano» . Sandra Milo ha avuto 3 figli: Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis. Sono loro oggi ad annunciare con un post su Fb la morte della loro amatissima mamma. Oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo sarà proprio Ciro De Lollis che ricorderà la mamma. Scopriamo qualcosa in piu' sul secondogenito dell'attrice.