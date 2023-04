Verissimo dice stop al Gf Vip? Nessun ex concorrente dalla Toffanin: il motivo. Gli ospiti di sabato 8 e domenica 9 aprile

È il weekend di Pasqua ma nessuno stop per Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è pronto a regalare grandi emozioni anche oggi sabato 8 aprile e domani domenica 9 aprile. Nel salotto Mediaset saranno diversi i personaggi dello spettacolo che anche in questo weekend si siederanno per raccontarsi senza filtri ai telespettatori. L'appuntamento è alle 16.30 su Canale 5.

Verissimo dice stop agli ex del Gf Vip: il motivo

Delusione per i fan del Gf Vip. Verissimo dice stop al Gf Vip. Il reality show più spiato d’Italia ha chiuso i battenti lunedì scorso, dopo oltre 6 mesi di messa in onda, con la vittoria di Nikita Pelizon. Ma Silvia Toffanin non ha voluto nessuno in trasmissione, neanche per gli altri finalisti. Almeno per questa settimana. Non è detto, infatti, che la prossima settimana potrebbe esserci qualcuno in studio da Silvia. Ma perché questa scelta? Dopo la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi delle scorse settimane, tanto da imporre al programma una svolta più sobria e meno trash, anche Verissimo sembra si sia allineato alla visione aziendale. Scelta di famiglia, insomma. Al Gf Vip di quest’anno, infatti, sono state fatte cose che hanno mandato su tutte le furie Pier Silvio Berlusconi e Verissimo segue la scia.

Gli ospiti di sabato 8 e domenica 9 aprile

Ecco dunque gli ospiti previsti a Verissimo sabato 8 aprile: Anna Valle e Giuseppe Zeno, dal 12 aprile su Canale 5 con la fiction Luce dei tuoi occhi 2, Elena Di Cioccio, in libreria con Cattivo sangue Samu, il ballerino eliminato nell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, Michele Cucuzza, tornato sui banchi di scuola grazie al programma Back to school, Luigi Strangis, in uscita con un nuovo singolo, Eleonora Pedron e Alessandra Pierelli, per raccontare la loro amicizia.

Domenica 9 aprile, ossia a Pasqua, saranno mandate in onda le interviste a: Michelle Hunziker, neo nonna Arisa e Raimondo Todaro, prof protagonisti ad Amici Pupo, in studio per la prima volta con la figlia Clara, Eleonora Abbagnato, ex étoile dell’Opéra di Parigi.