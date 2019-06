Sammy Basso: «La progeria? Vivo con leggerezza, preferisco le domande alla curiosità morbosa»

Sammy Basso, ospite di Rai Tre a Che ci faccio qui, spiega in diretta tv la progeria, la malattia che lo affligge: «Vivo con leggerezza, preferisco le domande alla curiosità morbosa», ha detto a Domenico Iannaccone. Poi, parla del suo rapporto con i bambini, dicendo: «Con i bambini io rido spesso. I bambini sono il futuro, bisognerebbe essere spontanei e puri come loro e lasciarsi andare veramente anche per una cosa banale».

Poi, Sammy Basso ha raccontato nel dettaglio come affronta la vita: «Affronto la vita con leggerezza perché l’ironia salverà il mondo, altrimenti sarebbe tutto troppo cupo. Quando si riesce a ridere delle cose vuol dire che si è capito bene cosa sono». Preferisco che mi vengano fatte domande piuttosto che essere guardato con curiosità morbosa. Ho fatto questa scelta già qualche anno, è uno dei miei scopi: spiegare alle persone questa malattia».

I miei anni sembrano tanti, nel senso che ho fatto tante cose, però allo stesso tempo sono niente. Il tempo c'è stato dato e non sappiamo per quanto, sappiamo però che finisce e dunque dobbiamo sfruttarlo al massimo. @SammyBasso #Checifaccioqui #Rai3 pic.twitter.com/LX9YOLJbXE — I Dieci Comandamenti (@i10comandamenti) 11 giugno 2019

