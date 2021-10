Inter-Sheriff: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Lunedì 18 Ottobre 2021, 12:22 - Ultimo aggiornamento: 12:50

Il cammino dell'Inter in Champions League passa sicuramente dalla doppia sfida allo Sheriff, che guida in maniera abbastanza clamorosa il gruppo D. I moldavi, alla prima storica apparizione nella massima competizione europea, sono a punteggio pieno dopo la meravigliosa vittoria al Bernabeu contro il Real Madrid. I nerazzurri invece sono ancora alla ricerca della prima affermazione europea. Inzaghi sa benissimo che non può sbagliare domani sera, e manderà in campo la miglior formazione possibile. Dovrebbe rientrare Calhanoglu dal primo minuto, così come Dumfries.

Inter-Sheriff: le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

SHERIFF (4-2-3-1): Athanasiadis; F. Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castañeda; Yakhshibaev. All. Vernydub

Dove vederla in diretta tv e diretta streaming

La sfida Inter-Sheriff, in programma domani sera, martedì 19 settembre alle 21, sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport. In streaming, oltre il servizio di Sky Go, sarà possibile vedere la partita grazie a Mediaset Infinity. La diretta testuale la potete seguire su IlMessaggero.it