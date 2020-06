Sabrina Salerno, la rivelazione fa commuovere Pierluigi Diaco: «Mio padre mi ha rovinato la vita»

Sabrina Salerno, il dolore segreto a Io e Te: «Persone così rovinano la vita, per lui non esistevo...». Pierluigi Diaco commosso. Oggi, la cantante è stata ospite nel salotto di Rai 1 e si è raccontata a cuore aperto, dal boom negli anni 80 all'ultima apparizione al Festival di Sanremo. Poi Sabrina Salerno ha raccontato un aspetto molto privato della sua vita.

«Mio padre - spiega - non mi ha mai accettato, per lui ero stata un incidente. Mi ha rifiutato tantissime volte, persone così rovinano la vita. Era una persona benestante e aveva un ruolo. Ho preteso di fare il test del Dna, perché lui continuava a dire che non ero sua figlia. Anche se ero la sua fotocopia».

E conclude: «Un anno fa l'ho chiamato, ci siamo parlati e mi ha chiesto perdono. Volevo recuperare un po' il rapporto, ma a luglio è morto improvvisamente. Ho avuto solo tre mesi». Diaco, commosso dal racconto autentico della cantante, si complimenta per il suo coraggio.

