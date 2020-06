Sabrina Salerno, star di Instagram a 52 e quel bikini sexy

Sabrina Salerno in bikini mette KO il popolo di Instagram. Cantante, presentatrice, icona sexy degli anni Ottanta, Sabrina Salerno a 52 anni sta spopolando sui social per la sua forma perfetta. Con oltre mezzo milione di follower, Salerno si mostra in una immagine mozzafiato che ha raccolta migliaia di commenti da tutto il mondo.

E chissà se riuscirà presto a superare i record raggiunti nel mondo della musica, quando riuscì a vendere 20 milioni di dischi anche all'estero. Dai successi di "Boys", "Sexy Girl" e "Siamo Donne", Salerno è diventata una vera icona. «Nei primi anni ’80 andavo al liceo, nell’87 ho iniziato a lavorare – ha raccontato di recente a Rolling Stone -. Ho lavorato dall’87 al ’90, proprio in coda, alla fine. Non ho questi ricordi incredibili, se non della scuola. Eccezion fatta per il boom, ma non è che uno ci pensa». Sposata con Enrico Monti ha un figlio, Luca Maria.

«Bikini o costume intero?» chiede Sabrina Salerno dalla sua pagina Facebook. Già nei giorni scorsi, Salerno aveva regalato ai suoi fan uno scatto hot, indossando una maglietta bianca bagnata, raggiungendo i 50 mila like.



