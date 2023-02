Tali e Quali Show 2023, Roy Paladini versione Michael Jackson è il vincitore

Il vincitore di Tali e Quali 2023 è Roy Paladini, che ha portato nello show di Carlo Conti l’imitazione di Michael Jackson. Il concorrente è arrivato secondo nella terza puntata di questa edizione di Tali e Quali, dove si è presentato per la prima volta al pubblico di Rai1 con l’imitazione di Michael Jackson sulle note di Beat it, brano del 1983.

Al secondo posto si è classificato Francesco Pasculli nei panni di Luciano Ligabue e terzo Michele Carovano che ha imitato Vasco Rossi.

Tali e Quali 2023, stasera Antonino Cannavacciuolo sarà il quarto giudice: le anticipazioni

Nonostante Roy Paladini conquistò tutti, pubblico in sala in primis, con quell’esibizione, che riscosse anche un buon giudizio da parte dei giurati, quella puntata venne però vinta dall’Andrea Bocelli di Federico Serra, che invece nel corso della finale è scivolato più basso in classifica, posizionandosi al quarto posto, dietro al podio formato dal Vasco Rossi di Michele Carovano e il Ligabue di Francesco Paculli, secondo classificato di questa edizione.