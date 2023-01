Tali e Quali 2023, domani Antonino Cannavacciuolo sarà il quarto giudice: le anticipazioni

Domani torna Tali e Quali 2023 Tutto pronto negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma per il terzo appuntamento con il varietà di Rai1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Carlo Conti, in onda sabato 21 gennaio alle 21.25 su Rai 1. Dopo le prime due serate, anche in questa puntata ci saranno in scena artisti “non professionisti”, scelti dalla redazione per il loro essere identici in tutto e per tutto ai personaggi musicali che presentano sul palcoscenico. Come sempre, cantando rigorosamente dal vivo.

Viareggio 1969, stasera in tv su Rai 3 il docufilm sull'omicidio di Ermanno Lavorini: il caso del primo minore rapito in Italia

Tali e Quali: le anticipazioni di domani

Chi riuscirà a conquistare più voti dalla giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice ‘tale e quale’ allo chef Antonino Cannavacciuolo? Chi saranno i due primi classificati, che torneranno poi in gara nel corso della finalissima del 4 febbraio? Ospiti fissi: Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Fosca Innocenti 2, stasera in tv (20 gennaio) su Canale 5 la fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Arca: trama e cast

Tutti gli Artisti, oltre alla grande trepidazione della loro "prima volta", provano anche il brivido di essere seguiti dal team di grandi professionisti di "Tale e Quale Show": dai costumisti ai coreografi, dai truccatori ai parrucchieri, così come i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Gf Vip, Antonella Fiordelisi incinta? «Ho un ritardo e ho chiesto un test di gravidanza. Edoardo lo sa»

Anche in questa edizione è presente l'ormai leggendario Ascensore, per mezzo del quale in pochi secondi alcuni candidati (non gli 11 Artisti in gara) cercheranno di convincere la giuria a partecipare nella puntata successiva del Programma come "titolari". Gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. “