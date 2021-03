"Ritoccàti", arriva la seconda stagione della comedy dedicata alla chirurgia estetica: dal 22 marzo su Sky Uno e Now

Arriva la seconda stagione di "Rittocàti", la comedy dedicata alla chirurgia estetica prodotta da Mr Moody, che andrà in onda a partire dal 22 Marzo, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.10 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’Unione Europea, e in streaming su Now.

La serie è ideata da Luca Rochira e dal Prof. Giulio Basoccu, affermato chirurgo romano che opera nel campo della chirurgia estetica nazionale e internazionale da oltre 30 anni. La regia è affidata ad Alessandro Guida che dirige un cast extralarge. Infatti ad affiancare il Prof, oltre ai confermatissimi Giancarlo Commare, Neva Leoni, Paolo Camilli, Liliana Fiorelli, Michela Giraud, Francesco Marioni e Angelica Massera, ci sono tanti volti nuovi: Federico Cesari, Angela Favella, Francesco Russo, Francesca Antonaci, Matteo Cirillo, Alessio Di Domenicantonio, Federica Pagliaroli, Gianmarco Rottaro e Niccolò Senni.

E proprio il Professor Giulio Basoccu ha dichiarato: «Bello e stimolante tornare a condividere il set con attori giovani, vitali e straordinariamente bravi che mi hanno sostenuto e insegnato ad addentrarmi sempre più in un mondo che non è il mio ma che, da “curioso” quale sono, mi affascina». La serie è interamente girata all’interno dello Studio Medico Basoccu che torna ad ospitare esilaranti storie che fanno un po’ di ironia su un tema sempre all’avanguardia come quello della chirurgia estetica.

«Questa seconda stagione - dichiara il Professor Giulio Basoccu - è stata, di nuovo, un’esperienza straordinaria e per di più arricchita dalla possibilità di dare una struttura più articolata al racconto, che ci ha consentito di narrare meglio e in chiave leggera, vizi e virtù della vita che ruota attorno allo studio di un chirurgo estetico». Questa seconda stagione, ancor più della prima, porta in scena l’ironia. Perché per non invecchiare c’è solo una cosa meglio della chirurgia: sorridere. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Brand Solutions, divisione interna di Sky Media.

