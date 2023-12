Rottamazione, affitti brevi, Iva chirurgia estestica, bonus psicologo: tutte le novità del Dl anticipi

Rottamazione delle cartelle, codice anti-evasione per gli affitti brevi, bonus psicologo potenziato. Sono solo alcune delle novità contenute nel Dl Anticipi, il provvedimento collegato alla legge di Bilancio approvato in Senato che ora approda alla Camera (dove il governo ha già anticipato di voler mettere la fiducia per accelerare l'iter).

Il sì di Palazzo Madama è arrivato con 87 voti favorevoli e 46 contrari, in una seduta con tanto di bagarre in Aula per l'approvazione di un emendamento presentato dal vice presidente della commissione Bilancio Claudio Lotito (di Forza Italia) che proroga il pagamento delle rate della definizione agevolata. Le scadenze delle prime due rate del 31 ottobre e del 30 novembre per i versamenti da parte di chi ha aderito alla cosiddetta rottamazione quarter, infatti, vengono rinviate al 18 dicembre. Uno slittamento che ha fatto gridare le opposizioni al "condono". «Nessun condono - replica il forzista Dario Damiani, relatore del provvedimento - solo un aggiustamento di contabilità di bilancio che farà confluire entrate nelle casse dello Stato».