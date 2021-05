Friends: The Reunion arriva su Sky in contemporanea con gli Usa

Friends: The Reunion, lo speciale della serie culto anni '90, arriva su Sky e NOW il 27 maggio. Alle 9 di mattina del 27 sarà trasmesso in contemporanea con gli Stati Uniti, mentre arriverà in versione doppiata su Sky Atlantic e Sky Uno in prima serata (21.15 circa).

Abbiamo visto l'episodio celebrativo in anteprima, e ve ne diamo un assaggio, senza spoiler, per permettervi di gustare al meglio uno degli eventi mediatici più attesi di sempre.

Un evento speciale pensato per i fan, girato in gran parte prima della pandemia, che ha subito alcuni ritardi dovuti alle restrizioni dello scorso anno, e che arriva finalmente sul piccolo schermo.

Friends durò 10 anni, dal 1994 al 2004, e dal finale di serie i 6 membri del cast si sono ritrovati una sola volta nella stessa stanza, fino alla registrazione dell’episodio speciale, 17 anni dopo l'uscita del cast dal celebre appartamento di New York. Ed è proprio lì che lo speciale inizia, dove tutto si era concluso. Segno delle fasi della vita che cambiano, che tornano, che restano sempre nel cuore.

Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Matthew Perry (Chandler Bing) e Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) fanno il loro ingresso singolarmente, mostrando il set e in parte spezzando quella magia, quell'incredulità sospesa del credere che quell'iconico appartamento fosse reale. La realtà entra in scena, ma l'emozione è sempre la stessa. Bastano infatti poche parole, la commozione degli attori nel ritrovarsi, un abbraccio che manca da tempo, per sentire nuovante gli occhi lucidi, a diciasette anni dal finale di stagione. Come una reunion dei compagni di liceo, o dell’Università, sembra di sentire quegli abbracci, condividere un po’ di le stesse lacrime, e pacchetto di fazzoletti.

«Ti ricordi quando entravamo in tre nella porta?» chiede Jennifer Aniston a Matt LeBlanc, che se la ridacchia: «Certo che me lo ricordo, bei tempi. Secondo te si vedono ancora le battute di Courtney scritte sul tavolo della cucina? Mi disse di stare zitto, gli feci un dispetto e gliele cancellai tutte, ma c’era sempre un copione nascosto nel lavandindo».

Ricordi dal set, oggetti di scena rubati, e tutto un dietro le quinte che vi riporterà indietro nel tempo, per una reunion diversa da quello che gli spettatori si erano immaginati all'annuncio, quasi due anni fa, ma egualmente emozionante.

Friends: The Reunion è suddiviso in diverse parti, da un talk moderato da James Corden, al ritorno sul set, fino alla presenza di diverse star, appassionate della serie, come David Beckham, Justin Bieber, Lady Gaga, Cindy Crawford e Cara Delevingne. E altre sorprese che non vogliamo rovinarvi.

Probabilmente Friends resta la serie che più ci ha accompagnato in pandemia, con 236 episodi trasmessi in più di 220 nazioni, guardata in tutto il mondo su più piattaforme oltre 100 miliardi di volte. Una serie cult, che meritava una reunion evento come quella che arriverà dal 27 maggio su Sky.

