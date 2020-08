Pierluigi Diaco in diretta a Io e Te: «Ho sofferto di depressione, sono andato dal neurologo...»

Pierluigi Diaco confessa in diretta a Io e Te: «Ho sofferto di un male interiore, sono andato dal neurologo...». Commozione in studio. Oggi il conduttore del salotto di Rai1, durante la consueta rubrica delle lettere inviate a Katia Ricciarelli, si è confessato a cuore aperto, rivelando un momento molto doloroso della sua vita.

Commentando una lettera di una spettatrice che soffre di attacchi di panico, Diaco ha rivelato: «Ho sofferto di un male interiore, la depressione... Ho fatto un percorso, sono andato dal neurologo e poi ho fatto analisi di gruppo e individuale. Non esistono malesseri di serie A e di serie B. I mali dell'anima vanno curati con gli specialisti e non sottovalutati».

E conclude: «Mando un saluto a chi in questo momento sta vivendo questo dramma e non si sente capito». Commozione in studio.

