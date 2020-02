Caterina Balivo rivela il suo segreto intimo in diretta: «Guardate». Risate in studio

Caterina Balivo rivela il suo piccolo "segreto intimo". Nel corso dell'ultima puntata di Vieni da Me, durante la pausa pubblicitaria, la conduttrice tira fuori dai pantaolini qualcosa che ha molto stupito il pubblico in studio. Nella scena, ripresa in una story dell'account Instagram di Caterina Balivo, la padrona di casa di Vieni da Me ha svelato l'arcano: «Guardate ho la guaina anticellulite. Me l'ha regalata la mia amica l'Estetista cinica per i miei 40 anni. Vediamo come va, abbiamo un mese di tempo». Anche Rachele Di Fiore, moglie di Vincenzo Montella e "sciura" del programma, confessa di indossare la guaina. Risate in studio.

