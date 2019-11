Caterina Balivo, la popolare conduttrice napoletana di Vieni da me

Caterina Balivo nasce a Napoli il 21 febbraio 1980. Nel 1999 partecipa a Miss Italia, classificandosi terza nella finale di Salsomaggiore Terme. Dal 2000 inizia la sua lunga collaborazione con le reti Rai: il suo primo lavoro è da valletta in "Scommettiamo che?" con Fabrizio Frizzi. Successivamente conduce diverse trasmissioni sempre sulle reti dell'azienda di viale Mazzini: da "Linea Verde" a "Festa Italiana", da "Pomeriggio sul 2" a "Detto Fatto".



Nel 2014 si è sposata a Capri con il manager Guido Maria Brera, con cui ha avuto due figli Guido Alberto e Cora. Dal settembre 2018 è al timone di "Vieni da Me", il nuovo contenitore pomeridiano di Rai Uno. Ogni giorno Caterina Balivo ospita personaggi del mondo dello spettacolo, che si confessano nel suo salottino. Il 30 ottobre 2018 esce in libreria il suo primo romanzo, "Gli uomini sono come le lavatrici".

