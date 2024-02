Jannacci e Massini, il tema delle morti bianche all'Ariston: «L'amore è stato declinato in tutte le forme, ma mai parlando dei diritti»

Con un brano inedito di denuncia sociale, Paolo Jannacci e Stefano Massini sono saliti sul palco dell'Ariston per parlare di un tema importantissimo come quello delle morti bianche. Un'esibizione emozionante, che ha sollevato la delicata questione delle morti sul lavoro. «Il lavoro è un diritto che non prevede la morte. Proteggere i lavoratori è un dovere», ha commentato Amadeus al termine della performance.

L'esibizione

«Qui a Sanremo l'amore è stato declinato in tutte le forme. Ma mai parlando dei diritti. In questo mondo di facili polemiche, la parola "dignità" è ingiustamente sottovalutata», hanno detto Paolo Jannacci e Stefano Massini al termine della loro esibizione. «La narcosi regna ovunque, l'anestesia è dilagante, mentre nel 2023 1.485 persone sono morte sul lavoro, senza che interessino a nessuno», aveva denunciato lo scrittore Stefano Massini prima di slaire sul palco dell'Ariston.

Diritti è la parola chiave, sulla quale puntare, anche perché «in un'epoca in cui le macchine stanno diventando più competitive rispetto agli esseri umani, stanno diventando un lusso». Anche Paolo Jannacci, musicista di razza con un dna che non mente, ha respirato in casa da bambino l'impegno sociale. «Ho avuto grandi insegnamenti di mio padre Enzo, sia a casa che sul palcoscenico, ho imparato da lui a cercare di raccontate qualcosa a tutti. E già 25 anni fa sentivamo la necessità di parlare di morti sul lavoro, un problema che era già drammatico. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, ma spesso ce ne dimentichiamo. Altro non posso dire perché sono solo un saltimbanco… Ma si sa: i saltimbanchi, da sempre, raccontano amare verità». Massini- Jannacci, la strana coppia che da tempo ha consolidato il suo rapporto artistico con lo spettacolo teatrale Storie, avevano anche provato a presentare il brano in gara, ma Amadeus ha scelto di averli ospiti. «E forse è meglio così, in gara non avremmo avuto la stessa attenzione mediatica». L'uomo nel lampo è pubblicata da Ala Bianca sulle piattaforme digitali, a partire dall'esibizione della coppia all'Ariston.

