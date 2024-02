Diritti e morti sul lavoro, Stefano Massini e Paolo Jannacci ne parlano a Sanremo

Stefano Massini e Paolo Jannacci portano sul palco dell'Ariston il brano "L'uomo nel lampo", affrontando temi come i diritti e le morti sul lavoro. «Questo è il festival della canzone italiana e l'amore è stato declinato in tutte le sue forme possibili - dice lo scrittore e saggista -, ma c'è un amore di cui non si parla mai, l'amore per i diritti che ci spettano chiunque tu sia. All'Ariston voglio far risuonare davanti a tutte queste persone una parola che è dignità: viva la dignità». All'appello di Massini si è unito anche Amadeus: «il lavoro è un diritto che non prevede la morte e protegegre i lavoratori è un dovere»