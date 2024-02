Eros Ramazzotti, l'appello contro la guerra a Sanremo: «Milioni di bambini non vedranno mai la terra promessa. Basta sangue»

È tornato a Sanremo Eros Ramazzotti. Esattamente quarant'anni dopo "Terra promessa", il cantante romano è tornato all'Ariston per cantare la canzone con la quale nel 1994 vinse nella categoria "Nuove proposte".

Eros Ramazzotti a Sanremo 2024, chi è il cantante di Terra Promessa? Età, il rapporto con Michelle Hunziker, la (giovanissima) fidanzata e i figli

L'esibizione

«Quasi 500mila bambini vivono in zone di conflitto, altri milioni non vedranno mai la terra promessa. Basta sangue, basta guerra. Pace». Così Eros Ramazzotti al termine della sua esibizione sul palco dell'Ariston. A quarant'anni dall'uscita di "Terra promessa", canzone con la quale nel 1994 vinse il Festival di Sanremo nella categoria "Nuove proposte", il cantante romano è tornato sul palco più importante d'Italia per celebrare i quarant'anni di carriera.