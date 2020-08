Paola Ferrari su Twitter: «Juve ripescata in Champions, #speranza». Ira tifosi bianconeri sui social

Paola Ferrari, la Juventus ripescata in Champions e l'Atletico Madrid escluso a causa dei positivi da coronavirus (che sono Vrsaliko e Correa). La giornalista Rai è da ieri sulla graticola per aver condiviso sul suo profilo Twitter la notizia finta di Televideo che non era una fake, ma una vera e propria presa in giro: «In questo contesto la Uefa ha già individuato nella Juventus la squadra sostitutrice in quanto, ‘non vincendo la finale non penalizzerebbe le altre squadre meritorie».

Juventus a picco in Borsa dopo cambio coach e sconfitta Champions



e aggiunto la parola @speranza. Inutile dire che sui profili social la telegiornalista è stata attaccata duramente dai tifosi juventini, molto arrabbiati per l'accaduto. In difesa della collega, Marco Mazzocchi con un altro tweet. «Dubito che Paola abbia voluto prendere in giro nessuno e fare ironia sul Covid. Potrebbe essersi imbattuta in una fake news. Un abbaglio. Non uno sfottò. Ricordo poi che sui social rispondiamo per noi stessi, non diamo pareri oggettivi o "lavorativi Libere opinioni personali».

Roma, tentazione De Rossi sulla scia di Pirlo



Dubito che Paola abbia voluto prendere in giro nessuno e fare ironia sul Covid.

Potrebbe essersi imbattuta in una fake news.

Un abbaglio. Non uno sfottò.

Ricordo poi che sui social rispondiamo per noi stessi, non diamo pareri oggettivi o "lavorativi

Libere opinioni personali. — Marco Mazzocchi (@officialmaz) August 11, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA