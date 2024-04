Matilde Brandi a L'isola dei famosi 2024, chi è la showgirl? Età, carriera, vita privata, figlie, fidanzato e il dolore per la morte dei genitori

Ci siamo, stasera in tv, lunedì 8 aprile inizia L'Isola dei Famosi 2024. Un cast tutto nuovo con Vladimir Luxuria al timone, Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti ed Elenoire Casalegno come inviata. Tra i naufraghi tanti volti noti dello spettacolo, tra loro in questa edizione arriva Matilde Brandi, scopriamo dunque qualcosa in piu' sulla showgirl.

Matilde Brandi chi è

Attrice, ballerina, showgirl, Matilde Brandi nasce a Roma il 27 febbraio del 1969 (ha 55 anni) da Pietro e Giuseppina, sammarinesi. Dopo essersi diplomata nel 1990 al balletto di Roma, nella stagione 1990/1991 esordisce come ballerina nella trasmissione Club '92 con Gigi Proietti. L'anno successivo, tra il 1991/1992, acquista molta popolarità partecipando allo show del sabato sera di Rai 1 Fantastico, condotto quell'anno da Raffaella Carrà e Johnny Dorelli. Nell'estate del 1992 partecipa invece come ballerina alla trasmissione Bellezze al bagno, in onda su Rete 4. Entra poi a fa parte del corpo di ballo di Buona Domenica, dove poi conquista il ruolo di prima ballerina. Nel 1998 esordisce come conduttrice del programma musicale Super. Continua a partecipare come ballerina a diversi programmi tra cui Domenica In e Francamente me ne infischio. Nel 2003 conduce su Rai 1 la prima edizione del programma L’anno che verrà. Nel 2008 presenta la decima e ultima edizione di Scommettiamo che…? e negli anni successivi si divide tra teatro e televisione. Nel 2015 torna su Rai 1 partecipando come concorrente al talent show Si può fare!, dove arriva seconda. Nel 2020 prende parte alla quinta edizione del Grande Fratello VIP e da settembre 2021 è ospite ricorrente a Detto fatto.

La vita privata

Matilde Brandi ha una relazione con Paolo Calissano dal 2002 al 2003, prima di fidanzarsi dal 2004 fino al 2020 con l’imprenditore Marco Costantini.

La morte dei genitori

Con lui ha due figlie gemelle nel 2006, Aurora e Sofia. La lunga relazione termina in pieno lockdown e nello stesso periodo la showgirl perde a distanza di un anno sia la mamma che il padre. Dal 2021, complice l’amicizia in comune con Manila Nazzaro, frequenta Francesco Tafanelli, presidente di Igea Banca, con cui ritrova la felicità.

Matilde Brandi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno due anni fa, si è lasciata andare a un momento di commozione ricordando i genitori scomparsi ad anno di distanza l’uno dall’altra. La showgirl ha raccontato che non ha potuto celebrare il funerale del papà, scomparso durante il primo lockdown del 2020, ma la famiglia ha avuto modo di salutarlo con una cerimonia molto particolare. «Dopo che è scomparsa mamma nel febbraio 2019 per Alzheimer, papà mi aspettava ogni giorno a pranzo» ha raccontato la Brandi. «Se tardavo subito mi chiamava, accendeva il camino e mi preparava carne e pesce». Poi però anche il signor Pietro è stato portato via da un tumore. «Gli siamo stati vicini più che possibile, nonostante il lockdown» ha spiegato Matilde, «Fortunatamente papà è morto a casa, e siamo riusciti a riunirci al suo fianco, con i miei fratelli, le cognate e i nipoti, per l’ultimo addio. Abbiamo detto una preghiera e abbiamo scritto dei pensieri, dei bigliettini per lui»

Le figlie

Chi sono Aurora e Sofia, le figlie di Matilde Brandi Aurora e Sofia, le figlie 18enni di Matilde Brandi e Marco Costantini, lo scorso anno hanno studiato per qualche mese negli Stati Uniti. La prima ha avuto un'esperienza televisiva come allieva del reality "Il Collegio 8". A proposito della sua partecipazione come "figlia di", la ragazza aveva affermato: «Ho fatto l'audizione come tutti gli altri e sono stata selezionata. Non posso negare che avere una mamma famosa mi abbia dato diverse opportunità, ma se non fossi stata adatta a ciò che cercavano non sarei stata selezionata».