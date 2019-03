C'è Posta per Te, ira Maria De Filippi su un padre che insulta la figlia. «Se ti vedo con la bava...»

Durante la puntata di ieri sera, sono volate parole velenose tra alcuni dei protagonisti di una storia. Maria De Filippi ha però dimostrato di essere non solo un'ottima conduttrice, ma anche un'eccellente diplomatica, riuscendo a riconciliare una giovane donna e suo padre. «Non l'avrei aiutata neanche se l'avessi vista con la bava alla bocca». Queste le frasi incriminate nello studio di C'è posta per te.

La storia in questione è quella di Giovanna, una donna che voleva riconciliarsi col padre dopo anni di veleni e distacchi: «Ormai non lo vedo da quattro anni, più che la figlia mi sentivo l'amante: potevo telefonargli solo quando la compagna non c'era e mi ero stufata di questa situazione». La donna, poi, ha rincarato la dose: «Mio padre e la sua compagna non mi hanno neanche permesso di vedere mia nonna, quando si era ammalata».

Il padre di Giovanna e la sua compagna, Anna, erano però in forte disaccordo con la donna. Il padre, scatenando l'indignazione del pubblico in studio, aveva candidamente ammesso: «Non ricordo mai la data del compleanno di mia figlia perché non lo abbiamo mai festeggiato insieme». E la sua compagna, invece, ha respinto ogni accusa: «Non siamo stati noi ad aver telefonato alla casa protetta, è stata lei. Era disperata, non voleva più stare con Giuseppe e aveva detto all’assistente sociale che non voleva più stare a casa. Poi, invece, mi ha telefonato e mi ha detto che sono stata io ad averla costretta a lasciare Giuseppe». Lo riporta anche Gossipetv.com.

Il momento di massima tensione, però, è stato raggiunto poco dopo, quando la signora Anna se n'è uscita così: «Tempo dopo, le avevo detto che non l'avrei aiutata neanche se l'avessi vista a terra con la bava alla bocca». Una riconciliazione sembrava impossibile, eppure la mediazione di Maria De Filippi è stata miracolosa: la conduttrice si è avvicinata alla coppia e l'ha convinta a ricucire i rapporti con Giovanna. La signora Anna ha fatto un passo in avanti verso Giovanna: «Se tu dimostri di essere veramente cambiata, voglio che tuo padre ti stringa la mano». Alla fine, la conduttrice ha chiuso la questione commentando così: «Le persone come voi fanno sempre quelle dure, ma sotto sotto hanno il cuore tenero».

