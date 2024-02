Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi sabato 17 febbraio su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Cosa vedere stasera in tv? Film, serie tv, show e attualità: i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Dalla puntata speciale di "Tale e Quale Show" a tema Sanremo su Rai 1 al nuovo appuntamento con "C'è posta per te" su Canale 5, passando per "Cattivissimo me" su Italia 1, saranno moltissimi i programmi a disposizione del pubblico da casa. Di seguito la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, sabato 17 febbraio, dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: The Voice Senior riparte bene, Ciao Darwin stabile, bene Quarto Grado

Rai 1, ore 21.25: Tale e Quale Show - Sanremo (Show)

Sulla scia del successo dell'ultima edizione del Festival, due puntate speciali per rivivere le grandi canzoni sanremesi, le atmosfere del Teatro Ariston e la bravura di interpreti senza tempo: arrivano Carlo Conti e “Tale e Quale Sanremo”, in onda sabato 17 e 24 febbraio alle 21.25 su Rai 1. Alla prima puntata parteciperanno 14 Artisti (con due coppie): Marco Carta, Luisa Corna, Enzo De Caro, Alessandro Greco, Pino Insegno, i Jalisse, Massimo Lopez, Mietta, Ilaria Mongiovì, la coppia formata da Alba Parietti e Valeria Marini, Gilles Rocca, Scialpi: saranno loro a dover interpretare alcuni dei brani che hanno fatto la propria fortuna al Festival.

Tale e Quale Sanremo, stasera su Rai 1 la puntata speciale dello show di Carlo Conti: concorrenti, ospiti e anticipazioni

Nella seconda puntata si affronteranno per il titolo di "Vincitore di puntata" Andrea Agresti, Gigliola Cinquetti, Paolo Conticini, Massimo Di Cataldo, Deborah Iurato, Ginevra Lamborghini, Pierpaolo Pretelli, Tiziana Rivale, Silvia Salemi, Lidia Schillaci, Virginio, che proporranno un'altra selezione di grandi successi nati a Sanremo.

Nella seconda fase della puntata una "sfida finale" all'ultimo voto tra i due Vincitori di puntata deciderà il "Campione di Tale e Quale Sanremo 2024".

Non mancheranno, fuori gara, gli ospiti ‘internazionali’, scherzosamente interpretati da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. La storica giuria del programma, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, sarà affiancata per l'occasione da un quarto giudice speciale: Pupo nella prima puntata e Iva Zanicchi nella seconda.

Rai 2, ore 21.20: F.B.I. (Telefilm)

Prosegue stasera su Rai 2 la quinta stagione di «FBI», la serie che racconta le vicende della squadra dell'Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York responsabile della sicurezza degli Stati Uniti. Nell'episodio "Privilegio", tutte le forze dell'ordine sono mobilitate nella ricerca della figlia di un senatore che è stata rapita. I federali scoprono che tre giorni prima c'era stato il rapimento di un'altra ragazza, ma che il detective incaricato del caso lo aveva archiviato. Grazie alla tempestività con cui vengono condotte le indagini, la figlia del senatore verrà ritrovata ancora viva, al contrario della ragazza scomparsa in precedenza. A seguire, sempre su Rai 2, in prima visione assoluta, alle 22.10 continua la seconda stagione di FBI International, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell'International Fly Team dell'agenzia di Budapest che ha l'incarico di proteggere i cittadini statunitensi all'estero. Nell'episodio "Una tradizione di segreti", il fratello di Smitty le chiede aiuto: c'è stato un furto di dati nella banca svizzera per cui lavora e lui rischia di essere incolpato. In questo caso gli interessi dell'Europol e dell'FBI non sono del tutto allineati. Smitty mette a repentaglio il lavoro per via del suo coinvolgimento emotivo.

Rai 3, ore 21.45: Il Provinciale - Il racconto dei racconti (Approfondimento)

Laghi, fiumi, montagne, ma anche vicoli di città, strade di campagna, piazze di paese, teatri di provincia: l'Italia, in ogni suo angolo più recondito racconta qualche storia che chiede solo di essere scoperta e tramandata. Storie che hanno costruito l'immaginario di tutti, che hanno determinato il carattere del Paese, la sua sensibilità. Storie nate in provincia e poi diventate patrimonio e memoria collettive. Cosa significa amare la propria Nazione? Da dove origina l'identità? Interrogativi al centro di "Il Provinciale - il racconto dei racconti" con Federico Quaranta che torna in prima serata con 5 puntate, in onda da sabato 17 febbraio alle 21.45 su Rai 3. Ad accompagnare Federico Quaranta in questa esperienza ci sarà Angela Rafanelli che, parallelamente, compirà un viaggio nella contemporaneità cercando di scoprire quali siano i risvolti attuali di quelle tradizioni che hanno radici profonde. Si parte con un viaggio da Parma a Milano, per scoprire come una melodia, quella del coro "Va, pensiero" del "Nabucco" di Giuseppe Verdi, sia riuscita a toccare il cuore di tutti gli italiani e a cambiare il destino di una nazione che stava per diventare finalmente unita. Dal percorso emerge quanto una forma d'arte tanto diffusa alla metà dell'Ottocento fosse intrecciata con gli avvenimenti che stavano stravolgendo la penisola. Ospiti d'eccezione, Elio, di Elio e le Storie Tese, che spiegherà l'importanza culturale di questo genere musicale tutto italiano, e Gene Gnocchi, che farà un ritratto ironico degli emiliani, quel popolo che con il mito di Verdi è cresciuto.

Rete 4, ore 21.25: Non c'è due senza quattro (Film)

Va in onda stasera su Rete 4 "Non c'è due senza quattro", film del 1984 diretto da E.B. Clucher e interpretato da Bud Spencer e Terence Hill, nei panni di uno stuntman e un sassofonista che prendono il posto di due miliardari minacciati di morte da dei sicari. Nel cast, anche April Clough, Harold Bergman, C.V. Wood Jr., Dary Reis e Nello Pazzafini.

Canale 5, ore 21.20: C'è posta per te (Show)

Torna stasera "C'è posta per te", il programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5. Dopo la pausa della scorsa settimana in occasione della finale di Sanremo, la presentatrice tornerà a raccontare le storie di vita degli italiani. Tra gli ospiti in studio oggi, il campione di tennis Matteo Berrettini e la cantautrice Giorgia, accompagnata dal compagno e ballerino Emanuel Lo.

Verissimo, gli ospiti del weekend: da Jean Paul Gautier a Costantino Vitagliano ma anche Clara e Mahmood

Italia 1, ore 21.20: Cattivissimo me (Film)

Va in onda stasera su Italia 1 "Cattivissimo me", film d'animazione del 2010 diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud. La fama di cattivo del ladro Gru è in ribasso, soppiantata dalla presenza del giovane malfattore Vector. L'uomo decide allora di compiere un'impresa memorabile, ovvero rubare la luna.

La7, ore 20.35: In altre parole (Rubrica)

La nuova puntata di "In altre Parole", il programma di Massimo Gramellini in onda stasera dalle 20.35 alle 23.15 su La7, affronterà i principali temi della settimana insieme a Giuseppe Fiorello, protagonista del podcast "Fili Tesi" di Chora Media, l'attore Enrico Bertolino e il giornalista Beppe Severgnini. Inoltre, interverranno la scrittrice Chiara Valerio, in libreria con "Chi dice e chi tace" e Federico Fubini con il libro "L'oro e la Patria". Come sempre non mancheranno la preziosa lezione alla lavagna del professore Roberto Vecchioni la dissacrante ironia di Saverio Raimondo, lo spazio della giornalista Alessandra Sardoni con la sua rubrica "Che anno è" e il giovane creator digitale Andrea Nuzzo. E inoltre, il critico d'arte Jacopo Veneziani sarà a Villa del Bono a Cremella in provincia di Lecco per mostrare un nuovo passaggio segreto e Laura Bonasera affronterà il problema degli asili nido attraverso la storia di una giovane famiglia milanese costretta a iscrivere la figlia al nido privato per mancanza di posti.

TV8, ore 20.30: Alessandro Borghese - 4 Ristoranti (Reality)

Torna stasera su TV8 Alessandro Borghese con «4 ristoranti», il talent show italiano culinario in onda dal 2015. Al Pigneto, lo spirito romano incontra la fervente modernità. Alessandro torna nella capitale, dove partirà la sfida tra Luca, Gioia, Romina e Diego.

Canale NOVE, ore 21.40: Unabomber (Documentario)

Canale NOVE riaccende la luce su uno dei casi italiani più complessi e oscuri: il caso di Unabomber, un bombarolo seriale mai identificato, autore di numerosi atti di violenza commessi nelle regioni italiane del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia negli anni 1990 e 2000.