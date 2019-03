La scelta di Luigi Mastroianni è Irene Capuano: la reazione di Nicola Panico spiazza tutti

Luigi Mastroianni ha scelto Irene Capuano, preferendola a Valentina Galli. Grande festa per l'ultima puntata di Uomini e Donne - La Scelta. Luigi, dopo tante indecisioni dovute anche alla gelosia di Irene, ha capito che era comunque lei la ragazza dei suoi sogni. E ha preso la sua decisione. Ma a sorpresa è arrivato un messaggio di Nicola Panico. Sui social il calciatore avrebbe scritto: «Spero che sia quella giusta. In bocca al lupo!». Un augurio del tutto inaspettato da quello che per mesi è stato il rivale di Mastroianni. In Precedenza, Luigi era stato corteggiatore di Sara Affi Fella, che alla fine del trono lo aveva scelto come fidanzato. Solo dopo, emerse che la tronista non avrebbe mai lasciato l'ex fidanzato, Nicola Panico, neanche dopo la scelta.

E ora l'ex rivale torna a farsi sentire per augurare a Luigi buona fortuna. Sincero o voglia di popolarità? Staremo a vedere.

