Maria De Filippi, stop a "C’è posta per te": oggi non va in onda. Perché e quando torna

Stop a C’è posta per te. Stasera, sabato 10 febbraio 2024, non andrà in onda. Il programma condotto da Maria De Filippi subirà uno slittamento di programmazione per evitare uno scontro con la finale del Festival di Sanremo 2024, in programma stasera su Rai 1. Un cambiamento repentino deciso dalla dirigenza di Mediaset.

Josè Sebastiani, le curiosità sul figlio di Amadeus: età, fidanzata, Instagram e il legame con Mourinho

Le decisione di Maria De Filippi

Lo slittamento non è una novità.

Anche lo scorso anno il programma non è andato in onda in concomitanza con Sanremo. La rete dei Berlusconi ha scelto di sospendere i programmi più seguiti, tra cui C’è posta per te e Ciao Darwin. Cosa ci sarà al suo posto? I telespettatori di canale 5 potranno ugualmente contare sull’intrattenimento di un film pluripremiato.

Cosa va in onda

I telespettatori avranno l’opportunità di godersi un grande classico. Titanic, il capolavoro firmato James Cameron. Uscito nel 1997, la storia è ambientata nel 1912 e segue il tragico naufragio del RMS Titanic. La trama ruota attorno all’amore proibito tra Jack Dawson, un giovane artista di classe operaia, e Rose DeWitt Bukater, una giovane donna della classe alta, che si incontrano a bordo della nave. La loro relazione fiorisce durante il viaggio, ma è minacciata dalle rigide convenzioni sociali e dall’imminente disastro. Il film mescola abilmente una storia d’amore avvincente con la ricostruzione epica del tragico naufragio del Titanic, offrendo agli spettatori un’esperienza coinvolgente e emozionante. Il film è stato un vero e proprio successo, entrato nella storia cinematografica come uno dei capolavori di fine anni ’90. Dietro la pellicola non si può non parlare del grande lavoro di ricerca e ricostruzione storica fatto dal regista James Cameron per rendere il film il più accurato possibile, nonché il successo straordinario del film al botteghino e i numerosi premi vinti, inclusi 11 Premi Oscar.