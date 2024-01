C'è Posta per Te, cosa cosa accade nel backstage? Un "postino" svela tutti i retroscena

Martedì 23 Gennaio 2024, 19:37

Tutti conoscono C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi andato in onda per la prima volta nel 2000 e che ormai giunto alla sua ventisettesima edizione è il people show più longevo della televisione italiana: proprio per questo motivo in tanti si chiedono cosa si nasconda nel suo backstage. A svelare tutti i retroscena sul programma è uno dei postini che in questi anni abbiamo visto andare in giro in bicicletta a consegnare messaggi: Marcello Mordino. Ma cosa avrà mai detto? Avrà rivelato qualcosa di inconfessabile? Scopriamolo insieme.



