Lotteria Italia 2019, la fortuna stasera arriva con I soliti ignoti di Amadeus

Lotteria Italia 2019, ultimo atto: stasera su Rai1 dalle 20.35, «Soliti Ignoti - Il Ritorno - Speciale Lotteria Italia», l'appuntamento con lo show condotto da Amadeus, abbinato alla Lotteria Italia nella serata dell'estrazione finale dei biglietti fortunati. Nel corso della puntata verranno svelati i cinque biglietti vincenti e i premi di prima categoria, tra cui il primo premio del valore di 5 milioni di euro.

La partita sarà giocata da un concorrente del game e coinvolgerà diversi personaggi dello spettacolo, Loretta Goggi, Sabrina Ferilli, Alessandro Gassman, Marco Giallini, Riccardo Rossi, Frank Matano, Alessio Boni, Massimiliano Bruni, Paolo Fox, ospiti della serata, sia nel ruolo di identità da svelare sia come protagonisti di un gioco che appassionerà il pubblico. I cinque biglietti di prima categoria verranno infatti abbinati a cinque personaggi che si sfideranno e, a seconda di come si classificheranno, determineranno l'ordine dei cinque premi. Una serata magica per festeggiare, come da tradizione, la Befana supermilionaria.

