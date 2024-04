La Sebastiani tende la mano ai tifosi in vista dei playoff: prezzi scontati per la sfida con Trieste

RIETI - Prezzi scontati per i biglietti dell’ultima gara della fase a orologio di Serie A2. Questa l’iniziativa della Real Sebastiani Rieti che domenica contro Trieste (palla a due alle 18) si augura di poter abbracciare più gente possibile nell’ultimo match al PalaSojourner prima di tuffarsi nei playoff. Tagliandi scontati in tutti i settori con l’obiettivo anche di ritrovare un ambiente caldo che durante una serie playoff può essere in grado di fare la differenza. La Real Sebastiani Rieti giocherà infatti il primo turno di playoff con il vantaggio del fattore campo (a prescindere se alla fine sarà terza o quarta nel girone Verde).

I prezzi dei biglietti scontati

Parterre Tribuna A: Intero 20, Ridotto 10

Tribuna superiore A: Intero 15, Ridotto 8

Tribuna B: Intero 15, Ridotto 8

Curva Terminillo: Intero 10, Ridotto 5

Punti vendita e orari

Sede di Via Fontana 3/CD

– Martedì 16/04 dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30

– Mercoledì 17/04 dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30

– Giovedì 18/04 dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30

– Venerdì 19/04 dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30

Punti vendita esterni (da Mercoledì 17/04 e fino alle 14:00 di Domenica 21/04)

– Goldbet sito in via S.Pertini, 350 – aperta tutti i giorni dalle ore 09:00 alle 23:00

– Eurobet sita in via degli Elci, 17 – aperta tutti i giorni dalle ore 09:00 alle 21:00

– Better sita in via Cavour, 16 – aperta tutti i giorni dalle ore 09:00 alle 21:00

Botteghino del PalaSojourner

– Domenica 21/04 dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 16:0