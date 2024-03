Perugia, da fine marzo oltre 100 voli a settimana: ecco tutte le mete per le vacanze

PERUGIA - Partirà a fine marzo e sarà operativa fino al 29 ottobre prossimo la nuova stagione estiva dei collegamenti aerei programmati da/per l’aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”. La programmazione, che risulta essere la più ampia di sempre per lo scalo umbro, vedrà un network di 17 rotte, operate da 6 compagnie aeree, con fino a 108 voli di linea settimanali da e verso 8 destinazioni in Italia e 9 destinazioni in Europa.

Nel dettaglio, il 25 marzo partiranno i nuovi voli giornalieri operati da Aeroitalia da/per Bergamo, con partenza da Perugia programmata dal lunedì alla domenica alle ore 07.15 ed arrivo a Bergamo alle 08.05. Il rientro è schedulato dal lunedì alla domenica con partenza da Bergamo alle ore 19.25 ed arrivo a Perugia alle ore 20.15. Aeroitalia conferma inoltre il collegamento bi-settimanale da/per Olbia - con voli programmati dal 3 giugno ogni lunedì e venerdì - e lancia la nuova rotta da/per Lamezia Terme, con frequenze schedulate ogni giovedì e domenica dal 2 giugno prossimo.

Per quanto riguarda il vettore Ryanair, sono dieci le destinazioni collegate all’aeroporto dell’Umbria nella stagione “Summer 2024”. Nel dettaglio, tra fine e marzo ed inizio aprile - con l’entrata in vigore dell’orario estivo - i voli annuali vedranno un incremento di frequenze con i collegamenti da/per Londra Stansted che diventano giornalieri, quelli da/per Catania che passano a 7 frequenze settimanali nei mesi di aprile maggio e ottobre e 5 frequenze settimanali tra giugno e settembre, e quelli da/per Cagliari e da/per Palermo che passano rispettivamente a 4 e 3 frequenze settimanali. Confermati inoltre per tutta la stagione i voli da/per Barcellona (2 frequenze settimanali), Bruxelles (3 settimanali), Bucarest (2 settimanali), Cracovia (2 settimanali) e Malta (3/2 voli settimanali). La rotta da/per Brindisi sarà operativa dal 2 giugno ed è programmata con 2 frequenze settimanali.

Confermati inoltre i collegamenti British Airways da/per Londra Heathrow, che saranno operati dal 18 maggio con 3 frequenze ed un incremento a 4 voli settimanali nei mesi di luglio ed agosto. Anche Transavia conferma i voli bi-settimanali da/per Rotterdam, operativi dal 20 aprile, con un incremento a tre frequenze previsto tra fine giugno e fine agosto. Wizz air, inoltre, collegherà Perugia e Tirana con 3 voli settimanali. Infine, dal 28 giugno al 4 ottobre, Hello Fly ha programmato un collegamento settimanale con l’isola di Lampedusa.

tutti i voli programmati per la stagione “Summer 2024” sono già in vendita ed acquistabili nei siti delle compagnie aeree che operano i collegamenti o presso le migliori agenzie di viaggio.