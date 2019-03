Uomini e Donne, la scelta di Luigi Mastroianni è Irene Capuano. Lui in lacrime per la lettera del fratello down

Luigi Mastroianni ha scelto Irene Capuano. Nel corso del terzo e ultimo appuntamento di Uomini e Donne - La Scelta, il tronista, ex di Sara Affi Fella, ha capito finalmente quale fosse la donna giusta per lui, dopo momenti di forte indecisione. Irene infatti sarebbe stata più volte gelosa, ma alla fine la scelta di Luigi è ricaduta su di lei.

A consigliare Mastroianni, Giordano Mazzocchi, volto di Uomini e Donne, con cui Mastroianni ha stretto amicizia. Ci sono stati anche momenti molto toccanti. Il tronista si è commosso fino alle lacrime per una lettera scritta dalla mamma e con Salvo, il fratello con sindrome di Down, con cui Luigi ha un rapporto speciale.

Poi il momento della scelta. Il tronista ha parlato del suo percorso e anche della storia finita male con Sara Affi Fella: «Sono stato preso in giro da una ragazza che a me e a tutti ha fatto credere di essere single, invece è sempre stata fidanzata durante tutto l'arco del suo trono. A causa sua ho fatto fatica a fidarmi».

Mastroianni poi ha detto all'altra corteggiatrice Valentina Galli: «In villa ti ho vissuto e sono stato bene, fino ad oggi, Ero con un piede di qua e uno di là. Sono qua per dirti che non sei la mia scelta. Non perché ho paura di sceglierti, non perché ti conosco da meno tempo, ma semplicemente perché ho capito che dall'altra parte nutro un sentimento. Se non è nato con te non è dovuto dal tempo. Mi dispiace perché sei una bella persona e sono contento di averti conosciuto».

Infine, la scelta di Irene Capuano. Che Luigi capisce di amare nonostale la gelosia della ragazza. «Abbiamo sbagliato tanto. Io non sono un uomo ancora, tu non sei ancora una donna. Abbiamo avuto delle mancanze. Ma se vorrai cresceremo insieme. Raga', mi son fidanzato finalmente». La replica commossa di Irene: «Entrambi ci meritiamo tanto, ti prometto di regolare il mio istinto».

Ultimo aggiornamento: 10:35

