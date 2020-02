Uomini e Donne, Irene Capuano: «Ho un nuovo fidanzato, ne apprezzo la semplicità»

Irene Capuano aveva scelto la via del silenzio, da quando è finita la sua storia con Luigi Mastroianni. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne ora è pronta a ricominciare e confessa che al suo fianco c’è una nuova persona a farle battere il cuore. I due per ora hanno rapporti civili: “Condividiamo lo stesso ambiente lavorativo - ha confessato al “Magazine di “Uomini e donne” - quindi capita di vederci, ma non abbiamo contatti. Per il carattere che ho mi è difficile pensare di poter restare amica di un mio ex fidanzato”. Ora la suo fianco ha un nuovo fidanzato, che arriva dal suo passato: “Sì, c'è una persona ed è la prima volta che lo confesso. Per ora voglio tenere per me il suo nome. È un ragazzo che avevo incontrato la prima volta alcuni anni fa. Non ha a che fare con l'ambiente televisivo né con il mondo degli influencer. Di lui apprezzo proprio la semplicità e la capacità che ha di tenere a bada un carattere difficile come il mio. È stato un incontro casuale, lui mi ha scritto ed è iniziato tutto così. Vedremo cosa avrà in serbo il futuro”.

Ultimo aggiornamento: 17:33

In questo momento è felice: “Ho detto a me stessa che era arrivato il momento di stravolgere le cose e di ripartire da me. Ho avuto la fortuna di avere vicino le mie amicizie e la mia famiglia, e gli ultimi mesi mi hanno regalato un bellissimo rapporto con Giulia (Latini) e Nilufar (Addati). Ho un calendario pieno davanti e voglio sfogliarlo con entusiasmo”.